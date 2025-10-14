Antalya’da çıkan yangında ev küle döndü: ’Yangını oğlum çıkardı’ iddiası!

HATIRALARI YOK ETMEK İÇİN EVİMİZİ YAKTI

Yangının çıkış nedenini araştıran ekipler, olay sırasında evde yalnızca ev sahibinin oğlunun bulunduğunu belirledi. Ev sahibi Cengiz Ü., itfaiye ve jandarma ekiplerine yaptığı açıklamada, yangını çıkardığı öne sürülen kişinin kısa süre önce annesini kaybeden oğlu olduğunu belirterek, "Oğlum annesinin ölümünden sonra bunalıma girdi. Geçtiğimiz günlerde annesine ait tüm fotoğraf ve video albümlerini yaktı. Kısacası geçmişimizi yaktı. Ne yaptıysam çare bulamadım. Şimdi de annesinin hatıralarını yok etmek için evimizi yaktı. Oğlumun tedavi görmesi için herkesin yardımını istiyorum." ifadelerini kullandı.