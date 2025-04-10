Antalya’da çıkan yangınında feci şekilde hayatını kaybetti

Evden yükselen alev ve dumanı fark komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

CANSIZ EDENİ BULUNDU

Yangın esnasında evde tek başına olan Alim Kocagöz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Kocagöz'ün cansız bedeni itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay yerinde cumhuriyet savcısının yaptığı ilk incelemenin ardından Alim Kocagöz'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Elektrik sobasından çıktığı iddia edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldI. Acı olayın ardından Alim Kocangöz'ün yakınları gözyaşlarına boğuldu.