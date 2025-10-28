Antalya’da dolu ve fırtına! 3 yaralı

Sağanağın doluya döndüğü anlarda şiddetli fırtına ağaçları devirdi, yollar göle dönerken hayatı felç etti. Ağaç devrilmesinden araçlarda maddi hasar meydana geldi. 3 kişi yaralandı. Sağanak olarak başlayan yağış saat 17.00 sıralarında yerini doluya bıraktı. Sürücüler araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar şemsiyeyle korunmaya, bazıları ise koşarak ıslanmaktan kurtulmaya çalıştı. Yağışla birlikte sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu, yol kenarlarındaki levhalar sürüklendi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kuvvetli rüzgarla birlikte bazı ağaçlar ile işletmelerin tenteleri devrildi, Masa ve sandalyeler savruldu. Meltem bölgesinde fırtınanın yıktığı ağaç otomobillerde maddi hasara neden oldu. Kökünden devrilen bir ağaç ise yolu tamamen trafiğe kapadı. İtfaiye ekipleri iki ağaçıda keserek yolu trafiğe sahip çıktı. Fırtına Kaleiçi bölgesi Barbaros Mahallesi Hesapçı Sokak'ta etkili oldu. Şiddetli rüzgar sonucu bir ağaç devrildi. Bu sırada kafede oturan 3 kişi, ağacın altında kalarak yaralandı. Kimliği belirlenemeyen 2'si hafif yaralı 3 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından ağacın altından güçlükle çıkartılırken, ihbarla birlikte olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye götürüldü. İtfaiye devrilen ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

YOLLAR DOLUDAN KAPANDI

Yüksek kesimlerde ise dolu yağışı 10 santime ulaştı. Dağlar beyaza bürünürken yollar kapandı. Onlarca araç yollarda kaldı. İlçelerde Yağış yaklaşık yarım saat sonra etkisini kaybederken, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden, Antalya'nın Elmalı, Korkuteli, Kaş, Demre, Finike ve Kumluca ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, dolu ve kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek risklere karşı vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.