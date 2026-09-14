Antalya’da faciaya ramak kala! Kontrolden çıkan minibüs kafeye daldı: Ölümden saniyelerle böyle kurtuldular!

ÖLÜM TEĞET GEÇTİ

Kazada iş yerinin önünde oturan 2 kişiden Olcay E. adlı kadın isimli müşteri kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Olcay Erdem ambulans ile hastaneye kaldırıldı.