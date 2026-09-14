Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da faciaya ramak kala! Kontrolden çıkan minibüs kafeye daldı: Ölümden saniyelerle böyle kurtuldular!
Giriş Tarihi: 14.09.2026 16:45

Antalya’da faciaya ramak kala! Kontrolden çıkan minibüs kafeye daldı: Ölümden saniyelerle böyle kurtuldular!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Teknik servis minibüsünün kontrolden çıkıp kafeye dalması sonucu yaşanan olayda kafede oturan bir kadın saniyelerle ölümden döndü. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken ölümün kadını teğet geçtiği anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Antalya’da faciaya ramak kala! Kontrolden çıkan minibüs kafeye daldı: Ölümden saniyelerle böyle kurtuldular!
  • ABONE OL

Kaza: Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesinde Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Zübeyde Hanım Caddesi istikametine seyir halindeki Hüseyin B.'nin kullandığı 07 BZH 930 plakalı kamyonet, Doğu Garajına yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak yol kenarındaki kafeye girmesi sonucu meydana geldi.

ÖLÜM TEĞET GEÇTİ

Kazada iş yerinin önünde oturan 2 kişiden Olcay E. adlı kadın isimli müşteri kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Olcay Erdem ambulans ile hastaneye kaldırıldı.



KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kadın müşterinin ölümden döndüğü anlar, işyerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Yanındaki başka bir müşteriyle birlikte otururken kontrolden çıkan minibüsün üzerlerine geldiğini gören kadının yerinden fırlayarak kaçmaya çalıştığı anlar kayıt altına alınırken saniyelerle teğet geçen ölüm de görüntülere yansıdı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ANTALYA #MANAVGAT

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya’da faciaya ramak kala! Kontrolden çıkan minibüs kafeye daldı: Ölümden saniyelerle böyle kurtuldular!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA