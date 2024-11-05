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Giriş Tarihi: 5.11.2024 11:56

Antalya'da feci kaza: 1'i ağır 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde gündüz saatlerinde bir kaza meydana geldi. Seyir halindeyken şerit ihlali yapan motosiklet sürücüsü kontrolü kaybederek hafif ticari araca çarptı. Meydan gelen kazada motosikletteki iki kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Antalya’da feci kaza: 1’i ağır 2 yaralı

Kaza, dün Alanya-Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Osman K.'nın kullandığı hafif ticari araca, Mertcan İnan'ın kullandığı motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet yol kenarında park halindeki otomobile çarparak durabildi. Motosiklet sürücüsü İnan ve yanında bulunan Alperen İnan yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Alperen İnan'ın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

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Antalya'da feci kaza: 1'i ağır 2 yaralı
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