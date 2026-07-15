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Giriş Tarihi: 15.07.2026 13:10

Antalya’da feci kaza! Midibüs ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Midibüs ile otomobil çarpıştı. Feci olayda 6 kişi yaralanırken yardıma koşan başka bir midibüs sürücüsünün el frenini çekmeyi unutması sonucu hareket eden araç şarampole uçtu. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Antalya’da feci kaza! Midibüs ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var!
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Kaza, Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otogar istikametine seyreden Hakan M. idaresindeki 07 C 74516 plakalı midibüs, Titreyengöl Caddesi'nden gelerek Acısu-Titreyengöl Kavşağı'na giren Hüsnücan A. yönetimindeki 51 TR 551 plakalı otomobille çarpıştı.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü Hüsnücan A. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Turgut Mert Y., Emre G., Erman Ö., Lamia A. ve Nergiz Ş. yaralandı. Kazayı görmesinin ardından aracını durdurarak yaralıların yardımına koşan başka bir midibüs sürücüsü ise telaşla el frenini çekmeyi unuttu.

MİDİBÜS ŞARAMPOLE UÇTU

Sürücüsüz şekilde hareket eden midibüs, yol kenarındaki şarampole düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Manavgat'taki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ANTALYA #MANAVGAT #KAZA

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Antalya’da feci kaza! Midibüs ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var!
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