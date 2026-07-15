Antalya’da feci kaza! Midibüs ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var!

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü Hüsnücan A. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Turgut Mert Y., Emre G., Erman Ö., Lamia A. ve Nergiz Ş. yaralandı. Kazayı görmesinin ardından aracını durdurarak yaralıların yardımına koşan başka bir midibüs sürücüsü ise telaşla el frenini çekmeyi unuttu.