Antalya’da feci kaza! Otomobile çarpmamak için frene bastı: Motorlu sürücü yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesi, Yukarı Hisar Mahallesi 7007 Sokak ile 7001 Sokak kesişiminde feci kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hastane Caddesi istikametine seyir halindeki Bayram Solak idaresindeki 07 CNT 768 plakalı motorlu bisiklet, kavşağa geldiği sırada önüne çıkan otomobile çarpmamak için frene basıp devrildi.