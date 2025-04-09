Antalya’da güzellik uzmanı eşini öldüren bodyguard cinayetinde ikinci tutuklama

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 252'nci Sokak'taki Atapark Konutları C Blok 4'üncü katta meydana geldi. Sitenin yöneticisi Fadim Temirhanoğulları'nın 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi Savaş Temirhanoğulları, saat 05.00 sıralarında eve geldi. Savaş Temirhanoğulları, tabancayla eşine 5 el ateş ederek kaçtı. Bu sırada odasında uyuyan, silah seslerini duyunca uyanan çiftin kızları İ.T. (17), kabus gördüğünü düşünerek yeniden uyudu. Lise öğrencisi İ.T, saat 08.30 sıralarında okul arkadaşından gelen telefonla uyandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Odasından çıkan İ.T, annesinin cansız bedenini görünce evden çıkıp, karşı komşusunun kapısını çaldı. Kapıyı açan Berkan Torunoğlu'na durumu anlatan İ.T, komşusuyla eve döndü. Fadim Temirhanoğulları'nı gören Torunoğlu'nun ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Temirhanoğulları'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Fadim Temirhanoğulları'nın cansız bedeni, cenaze aracına alınıp, morga götürüldü. Polis, Kemer ilçesindeki bir eğlence merkezinde koruma olarak çalıştığı belirlenen Savaş Temirhanoğulları'nı yakalamak için çalışma başlattı.

ARKADAŞI SERBEST BIRAKILDI

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Savaş Temirhanoğulları'nın, arkadaşı Fikret İnal'ın aracıyla Korkuteli ilçesine gittiğini tespit etti. Ekipler, Temirhanoğulları ve Fikret İnal'ı saklandıkları yerde, suç aletiyle yakaladı. Şüphelilerden Savaş Temirhanoğulları tutuklandı, kaçmasına yardım ettiği öne sürülen arkadaşı Fikret İnal serbest bırakıldı.

EVE ZORLA GİRMEDİM

Olayla ilgili Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında dava açılan Savaş Temirhanoğulları ve Fikret İnal'ın yargılaması devam etti. Duruşmaya kızının fotoğrafı ile katılan anne Mediha Saçlı, kızının yaşadığı eve planlı bir şekilde girildiğini söyledi. Saçlı, "Fikret İnal'ın çeşitli suç kayıtları var. Neden dışarıda gezmesine izin veriyorsunuz" dedi. Sanık Savaş Temirhanoğulları ise cinayeti planlı ve tasarlayarak işlemediğini savundu. Savaş Temirhanoğulları, "Ben eve zorla girmedim. O sitenin güvenlik kamera sistemini eşimle beraber kurduk. Ben planlı bir iş yapmış olsaydım burada olmazdım" dedi.

İKİNCİ TUTUKLAMA

Fikret İnal. duruşmada mahkeme heyetine bir not sunduğu görüldü. Duruşmada olayın ardından Savaş Temirhanoğulları kaçmasına yardım ettiği öne sürülen arkadaşı Fikret İ. de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Duruşma dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için 24 Haziran tarihine ertelendi.