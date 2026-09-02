Antalya’da insan ticareti operasyonu: 14 yabancı uyruklu mağdur kurtarıldı

4 AYRI ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ
Çalışmalar kapsamında ekipler tarafından eş zamanlı olarak 4 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, toplam 14 yabancı uyruklu kişinin oturma ve çalışma belgeleri bulunmaksızın zorla çalıştırıldığı tespit edildi. Bu kişileri zorla çalıştırdığı, pasaportlarına el koyduğu ve çeşitli vaatlerde bulunarak ülkeye girişlerini sağladığı değerlendirilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
14 YABANCI UYRUKLU MAĞDUR KURTARILDI
Zorla çalıştırıldığı belirlenen yabancı uyruklu mağdurlar ise kimlik ve mağduriyet tespit işlemlerinin yapılması ile psikolojik destek sağlanması amacıyla Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü'ne sevk edildi. Olayla ilgili adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.