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Giriş Tarihi: 2.09.2026 15:04

Antalya'da insan ticareti operasyonu: 14 yabancı uyruklu mağdur kurtarıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerince insan ticareti, zorla çalıştırma, göçmen kaçakçılığı ve izinsiz yabancı çalıştırılmasına yönelik düzenlenen operasyonda, oturma ve çalışma izinleri bulunmadan zorla çalıştırıldığı belirlenen 14 yabancı uyruklu kişi tespit edildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İHA Yaşam
Antalya’da insan ticareti operasyonu: 14 yabancı uyruklu mağdur kurtarıldı
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Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda ilçede insan ticareti, zorla çalıştırma, göçmen kaçakçılığı ve izinsiz yabancı çalıştırılmasının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

4 AYRI ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Çalışmalar kapsamında ekipler tarafından eş zamanlı olarak 4 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, toplam 14 yabancı uyruklu kişinin oturma ve çalışma belgeleri bulunmaksızın zorla çalıştırıldığı tespit edildi. Bu kişileri zorla çalıştırdığı, pasaportlarına el koyduğu ve çeşitli vaatlerde bulunarak ülkeye girişlerini sağladığı değerlendirilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

14 YABANCI UYRUKLU MAĞDUR KURTARILDI

Zorla çalıştırıldığı belirlenen yabancı uyruklu mağdurlar ise kimlik ve mağduriyet tespit işlemlerinin yapılması ile psikolojik destek sağlanması amacıyla Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü'ne sevk edildi. Olayla ilgili adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANTALYA #MANAVGAT

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Antalya'da insan ticareti operasyonu: 14 yabancı uyruklu mağdur kurtarıldı
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