Antalya’da insan ticareti operasyonu: 14 yabancı uyruklu mağdur kurtarıldı

4 AYRI ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Çalışmalar kapsamında ekipler tarafından eş zamanlı olarak 4 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, toplam 14 yabancı uyruklu kişinin oturma ve çalışma belgeleri bulunmaksızın zorla çalıştırıldığı tespit edildi. Bu kişileri zorla çalıştırdığı, pasaportlarına el koyduğu ve çeşitli vaatlerde bulunarak ülkeye girişlerini sağladığı değerlendirilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.