Antalya’da iş arkadaşını yumruklayarak öldürdü

Olay Kepez ilçesi Habipler Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Evinden ekmek almak için çıkan Mehmet Dönük, birlikte tadilat işleri yaptığı arkadaşı Nuri Karakuş ile karşılaştı. Karakuş alacaklı olduğu bin lira parayı Dönük'ten talep etti. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş arkadaşı tarafından feci şekilde dövülen Karakuş fenalaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Komaya giren Nuri Karakuş olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından en yakındaki hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Karakuş kurtarılamadı. Cenaze otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acı haberi alan Karakuş'un yakınları sinir krizi geçirdi. Yapılan otopsinin ardından Karakuş ailesi, yakınları ve sevenlerini gözyaşları arasında toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Yaşanan olayın ardından polis Mehmet Dönük'ü gözaltına alındı. Cinayet zanlısı polis merkezindeki ifadesinde, "Ekmek almak için aşağıya inmiştim. Nuri Karakuş elinde tornavida ile karşıma çıkıp 'Paramı versene neden paramı vermiyorsun?' gibi ithamlarda bulundu. Ardından küfürleşme ve sözlü tartışmamız oldu. Ben de kendimi korumak amaçlı üstüne atladım yumruklaştık o esnada yere yığıldı. Sonra 112'yi aranıp sağlık ekipleri çağrıldı. Yaşanılan olaylardan pişmanım keşke böyle olmasaydı." dedi. Emniyetteki ifadesini ardından Mehmet Dönük çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.