Antalya’da kağıt fabrikası alev alev yandı! Küle dönen fabrikada 100 milyon TL zarar

Antalya'nın Aksu ilçesinde oluklu mukavva üretimi yapan fabrika çıkan yangında işletme alev alev yanarak küle döndü. 5 bin metre kare büyüklüğündeki fabrikada çıkan yangın 5 saatte söndürüldü. Fabrikada 100 milyon TL'lik maddi hasarın meydana geldiği ifade edildi.

Yangın, sabah saat 05.30 sıralarında Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi 22052 sokak üzerinde oluklu mukavva üretimi yapan fabrikada çıktı. Fabrikanın yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çevre itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler rüzgarın da etkisi ile kısa sürede bütün fabrikayı sardı. İtfaiye ekipleri yangının fabrikanın çevresinde bulunan seralara ve evlere sıçramaması için amansız bir mücadele verdi. Ekiplere iş makineleri de destek vererek fabrikanın demir kapıları kırıldı. Alarm şirketinin haber vermesi ile fabrika sahipleri de olay yerine geldi. Yangın 5 saat süren mücadelenin ardından yangın söndürüldü.

100 MİLYON TL MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Yangının çıkışına yönelik açıklamalarda bulunan fabrika sahibi Serdar Uçar, fabrikada koli üretimi yapıldığını ifade etti. Güvenlik şirketinin araması ile yangından haberi olduğunu belirten Uçar, yangında 100 milyon TL maddi zararının oluştuğunu kaydetti. Fabrikanın üretilen ürünler ile dolu olduğunu açıklayan Uçar, "Yangının neden çıktığını henüz bilmiyoruz. Çok hızlı büyüdü" dedi.