Antalya’da ki orman yangını 22 saat sonra kontrol altına alındı

Manavgat'a bağlı Beşkonak Mahallesi Ayrancı mevkisinde dün saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen yangın söndürme uçağı ve 6 helikopterin yanı sıra 41 arazöz ve 350 personel, 10 su ikmal aracı, 6 ilk müdahale aracı, 8 belediye itfaiye aracı, 12 hizmet aracı, 4 iş makinesi, 4 jandarma asayiş timiyle müdahale edildi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Gece boyu da devam eden yoğun müdahaleler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlayan hava müdahalesi sonucu yangın saat 10.00 sıralarında kontrol altına alındı. İlk tespitlere göre yaklaşık 70 hektar alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmalarına başlandı.
🔥 KONTROL ALTINDA— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) August 31, 2026
📍 #Antalya #Manavgat'ta meydana gelen yangını, ekiplerimizin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun mücadele sonucunda kontrol altına aldık.
Alevlere karşı omuz omuza mücadele eden tüm kahramanlarımıza ve bizlere destek veren kurumlarımıza, gönüllülerimize ve… pic.twitter.com/84DEtU6nSJ