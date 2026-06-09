Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da korku dolu anlar! Çocuğuyla bankta oturan kadına saldırdılar: Hem darbettiler hem de videoya aldılar!
Giriş Tarihi: 9.06.2026 17:02

Antalya’da korku dolu anlar! Çocuğuyla bankta oturan kadına saldırdılar: Hem darbettiler hem de videoya aldılar!

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen olay şaşkına çevirdi. Küçük yaştaki çocuğu ile birlikte bankta oturan kadın, otomobilden inen 5 kadının saldırısına uğradı. Kimliği belirsiz kadınlar araya aldıkları genç kadını tekme ve tokatlarla darp ederken içlerinden birisi ise o anları cep telefonu ile kayda alıp sosyal medyadan paylaştı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Antalya’da korku dolu anlar! Çocuğuyla bankta oturan kadına saldırdılar: Hem darbettiler hem de videoya aldılar!
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Olay, önceki gün öğlen saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isminin A.M. olduğu öğrenilen ve küçük yaştaki çocuğu ile birlikte cadde üzerindeki bankta oturmakta olan genç kadının yanına plakası öğrenilemeyen siyah renkli bir otomobil yaklaştı. Araçtan inen 5 kadın çocuğu ile birlikte oturmakta olan genç kadına birden saldırmaya başladı.



DEHŞET ANLARINI KAYDA ALDILAR

Kimliği belirsiz 5 kadının tekme ve yumruklu saldırısına maruz kalan kadın çevreden yardım isterken, darp eden kadınlardan birisi de o anları cep telefonu ile kayda aldı. Dakikalarca hemcinslerinin saldırısına uğrayan A.M. acı içinde yerde kıvranırken, olaya karışan kadınlar ise geldikleri araca binerek uzaklaştı. Olayın ardından genç kadın polis merkezine giderek şahıslar hakkında şikayetçi olurken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Çocuğuyla bankta oturuyordu, otomobilden inen 5 kadının saldırısına uğradı! Hem dövdüler hem videoya çektiler



GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Öte yandan, olay anı bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir aracın bankta oturan kadın ve çocuğuna yaklaştığı, ardından darp etmeye başladıkları görüldü. Ayrıca, dün akşam saatlerinde ise genç kadını darp eden şahıslar olay anında çektikleri videoyu sosyal medya hesapları ve Whatsapp gruplarından paylaştı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MURATPAŞA #ANTALYA

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Antalya’da korku dolu anlar! Çocuğuyla bankta oturan kadına saldırdılar: Hem darbettiler hem de videoya aldılar!
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