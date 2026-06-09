Antalya’da korku dolu anlar! Çocuğuyla bankta oturan kadına saldırdılar: Hem darbettiler hem de videoya aldılar!

Olay, önceki gün öğlen saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isminin A.M. olduğu öğrenilen ve küçük yaştaki çocuğu ile birlikte cadde üzerindeki bankta oturmakta olan genç kadının yanına plakası öğrenilemeyen siyah renkli bir otomobil yaklaştı. Araçtan inen 5 kadın çocuğu ile birlikte oturmakta olan genç kadına birden saldırmaya başladı.