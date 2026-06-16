Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da korku dolu anlar! Doğum günü pastasını eline aldığı gibi kurşun yağmuruna tutuldu: Talihsiz adam kanlar içinde kaldı!
Giriş Tarihi: 16.06.2026 10:04

Antalya’da korku dolu anlar! Doğum günü pastasını eline aldığı gibi kurşun yağmuruna tutuldu: Talihsiz adam kanlar içinde kaldı!

Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen olay yürekleri ağza getirdi. Pastaneden aldığı doğum günü pastasıyla yürüyen bir kişini arkasından yaklaşan şüpheli tarafından tabancayla defalarca vurularak ağır yaralandı. Panik dolu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görünrtülerde şüphelinin tabancayla çok sayıda ateş ettiği anlar yer aldı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Antalya’da korku dolu anlar! Doğum günü pastasını eline aldığı gibi kurşun yağmuruna tutuldu: Talihsiz adam kanlar içinde kaldı!
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Olay, Yeni Mahalle Prof. Dr. Yaşar Uçar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir pastaneden yaş pasta alıp ayrılan M.K.E., kendisini sessizce takip eden kimliği belirsiz bir şahsın tabancalı saldırısına uğradı.

TALİHSİZ ADAM KANLAR İÇİNDE KALDI

Kurşunların hedefi olan talihsiz adam kanlar içinde yere yığılırken, elindeki doğum günü pastası yola savruldu. Görgü tanıklarının ifadesine göre saldırgan olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.K.E, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Doğum günü pastasını alır almaz kurşun yağmuruna tutuldu! O anlar kamerada | Video



KURŞUN YAĞMURU KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde pastaneden pasta alıp çıkan M. K. E'nin park ettiği aracına ilerlediği sırada arkasından gelen şüphelinin tabancayla 3 el ateş edip olay yerinden ayrılmaya çalıştığı, yaralanan M.K.E'nin yere yığıldığı sırada tekrar gelip tekrar ateş etmek için tabancayı doğrulttuğu ve olay yerinden kaçtığı yer aldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ANTALYA #SERİK

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