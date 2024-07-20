Antalya’da korkunç kaza! Baba öldü oğlu yaralı kurtuldu

"ÇOCUĞU KURTARDIK, BABASINI KURTARAMADIK"

Yeşilkaraman Mahalle Muhtarı Kerim Dikmen, "Kazalar bitmek bilmiyor bu Yeşilkaraman Kavşağı'nda. Bununla bizzat kim ilgileniyorsa müdürlerimiz, başkanlarımız el atmasını istiyorum. Çok canlarımız yandı. Vefat eden kişiyi de tanıyorum. Beşkonak'tan gelmiş, bir çiftçi kardeşim. 3 yaşındaki çocuğunu zor kurtardık ama babasını kurtaramadık. Karayollarından kavşağa bir trafik lambası istiyoruz. İnşallah bir daha böyle kazalar yaşanmaz" diye konuştu.

