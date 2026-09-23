Antalya’da korkunç kaza! Işık ihlali ortalığı savaş alanına çevirdi: Yaralılar var!





SÜRÜCÜLERİN EHLİYETLERİNE 2 AY EL KONULDU



Her iki aracın da kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı kaza anı güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Kaza sırasında karşı şeritte Doğançam istikametine dönmek için çok sayıda aracın beklediği, kazaya karışan araçların aydınlatma direğine çarparak yön değiştirmesiyle daha büyük bir facianın önüne geçildiği görüldü. Kazanın ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Manavgat Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenen her iki araç sürücüsüne de "kırmızı ışık ihlali yaparak kazaya sebebiyet vermek"ten 5'er bin TL para cezası uyguladı. Her iki sürücünün sürücü belgesine de 2 ay süreyle el konuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör