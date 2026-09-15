Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da korkunç kaza! Otomobil tankere ok gibi saplandı: Araç 50 ton yakıtın boşaltılmasıyla çıkarıldı!
Giriş Tarihi: 15.09.2026 10:21

Antalya’da korkunç kaza! Otomobil tankere ok gibi saplandı: Araç 50 ton yakıtın boşaltılmasıyla çıkarıldı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri burktu. Otomobil aynı istikametteki tankere arkadan çarptı. Tankerin altına giren otomobil, çekici ile çıkartılamazken sürücü hayatını kaybetti. Uzun süren uğraşlar sonucu otomobil, tankerdeki yakıtın başka tankere boşaltılması ardından sıkıştığı yerden çıkartılabildi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Antalya’da korkunç kaza! Otomobil tankere ok gibi saplandı: Araç 50 ton yakıtın boşaltılmasıyla çıkarıldı!
  • ABONE OL

Kaza, dün akşam saatlerinde Manavgat-Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Sevim'in kullandığı 34 PTL 247 plakalı otomobilin Taşağıl kavşağına 200 metre mesafede aynı istikamette seyir halindeki Birol K.'nin kullandığı 07 CGN 631 plaka, 07 CGN 579 dorse plakalı yakıt yüklü tankere arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tankerin arkasına sıkışan ve yaklaşık 100 metre tankerle birlikte giden otomobilin sürücüsü Ahmet Sevim (34) feci şekilde hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Ilıca Mahallesi'nde bulunan Manavgat S Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda İnfaz Koruma memuru olarak görev yaptığı bildirilen Ahmet Sevim'in cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme, Adli Tabip ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



OTOMOBİL ÇIKARILAMAYINCA 50 TON YAKIT BAŞKA ARACA AKTARILDI

Çarpmanın şiddetiyle tankerin arkasına sıkışan otomobil, tankerin üzerine binmesi nedeniyle kurtarıcı tarafından bulunduğu yerden çıkarılamadı. Çıkarmak için yapılan çalışma sırasında kurtarıcının otomobile bağladığı demir koptu. Otomobilin çıkarılabilmesi için tankerde bulunan ve 50 ton dolayındaki yakıtın başka bir tankere aktarılması için çalışma başlatıldı. Tankerin boşaltılmasının ardından tanker vinç yardımıyla kaldırılırken, otomobilin kurtarıcı tarafından çekilerek çıkartıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ANTALYA #MANAVGAT

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya’da korkunç kaza! Otomobil tankere ok gibi saplandı: Araç 50 ton yakıtın boşaltılmasıyla çıkarıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA