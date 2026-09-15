Antalya’da korkunç kaza! Otomobil tankere ok gibi saplandı: Araç 50 ton yakıtın boşaltılmasıyla çıkarıldı!





OTOMOBİL ÇIKARILAMAYINCA 50 TON YAKIT BAŞKA ARACA AKTARILDI



Çarpmanın şiddetiyle tankerin arkasına sıkışan otomobil, tankerin üzerine binmesi nedeniyle kurtarıcı tarafından bulunduğu yerden çıkarılamadı. Çıkarmak için yapılan çalışma sırasında kurtarıcının otomobile bağladığı demir koptu. Otomobilin çıkarılabilmesi için tankerde bulunan ve 50 ton dolayındaki yakıtın başka bir tankere aktarılması için çalışma başlatıldı. Tankerin boşaltılmasının ardından tanker vinç yardımıyla kaldırılırken, otomobilin kurtarıcı tarafından çekilerek çıkartıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör