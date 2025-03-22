Antalya’da korkunç kaza! Ticari araçtan fırlayan Ceren Karaoğlu hayatını kaybetti

Kaza, saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Meltem Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ahmet C. C. yönetimindeki 07 AU 0079 plakalı özel halk otobüsü ile Ahmet Ü'nün kullandığı 07 AIT 631 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

ARAÇTAN FIRLADI

Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araçta yolcu konumunda bulunan Ceren Karaoğlu yola savrularak metrelerce sürüklendi. Kaza sonrası ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ceren Karaoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ölüm haberini alan genç kızın yakınları büyük üzüntü yaşadı.

ÜNİVERSİTEDEN YENİ MEZUN OLMUŞ

Kıbrıs'taki bir üniversiteden yeni mezun olduğu öğrenilen Ceren Karaoğlu'dan geriye ise yola saçılan eşyaları kaldı. Eşyalar arasında ise nazar boncuklu anahtarlık ise yürekleri burktu. Genç kızın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.Sürücüler ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.