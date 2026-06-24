Antalya’da korkunç yangın! Motosiklet alev topuna döndü: Yardım çığlıklarına hiçbir sürücü karşılık vermedi!





EMNİYET ŞERİDİNİ İŞGAL EDEN ARAÇLAR MÜDAHALEYİ GECİKTİRDİ



Yangın ihbarına gelen itfaiye emniyet şeridinde seyreden araçların yol vermemesi nedeniyle olay yerine gecikmeli olarak ulaşırken, başta motosikletler olmak üzere çok sayıda aracın D-400 kara yolunda emniyet şeridini kullandığı ve emniyet şeridini kullanması gereken araçları engelledikleri gözlendi. Yangının havanın aşırı sıcak olması ve motosikletin ısınmasından kaynaklanmış olabileceği değerlendirilirken, soğutma çalışmasının ardından itfaiye görevlilerinin yardımıyla demir yığınına dönen motosikletini refüje alan Mesut T.A.'nın refüjde bırakarak olay yerinden ayrıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör