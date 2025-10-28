Antalya’da korkutan anlar: Sığındıkları mağarada mahsur kaldılar!

Ekipleri alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesine Konyaaltı Caddesinin yakınındaki falezlerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen biri kadın 2 kişi, öğle saatlerinde SUP board (kürek sörfü) yapmak için denize açıldı. Havanın kötüye gittiğini fark eden gençler falezlerdeki mağaraya sığındı. Burada bir süre havanın düzelmesini bekleyen gençler, saat 17.30 sonrası sağanak ve rüzgarın arttığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine Deniz Polisi, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.