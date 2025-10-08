Antalya’da korkutan kaza: Arkadan hızla gelen araç yavaşlayan midibüse ok gibi saplandı!

Yürekleri ağza getiren kaza, Alanya-Manavgat D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.İ. idaresindeki hafif ticari araç, aynı yönde giden yolcu almak için yavaşlayan E.S.'nin kullandığı yolcu midibüsüne arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü A.İ. ile yanındaki F.İ. yaralandı.
1'İ AĞIR 2 YARALI VAR
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan F.İ.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı