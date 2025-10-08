Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da korkutan kaza: Arkadan hızla gelen araç yavaşlayan midibüse ok gibi saplandı!
Giriş Tarihi: 8.10.2025 11:17

Antalya'da korkutan kaza: Arkadan hızla gelen araç yavaşlayan midibüse ok gibi saplandı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın yolcu midibüsüne arkadan çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Antalya’da korkutan kaza: Arkadan hızla gelen araç yavaşlayan midibüse ok gibi saplandı!

Yürekleri ağza getiren kaza, Alanya-Manavgat D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.İ. idaresindeki hafif ticari araç, aynı yönde giden yolcu almak için yavaşlayan E.S.'nin kullandığı yolcu midibüsüne arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü A.İ. ile yanındaki F.İ. yaralandı.

1'İ AĞIR 2 YARALI VAR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan F.İ.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı

ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'da korkutan kaza: Arkadan hızla gelen araç yavaşlayan midibüse ok gibi saplandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz