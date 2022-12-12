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Giriş Tarihi: 12.12.2022 04:45

Antalya'da kuvvetli yağış hayatı felç etti: Dereler taştı, evleri su bastı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sele neden oldu. Çok sayıda derenin taşması sonucu ev ve iş yerlerini su bastı.

AA
Antalya’da kuvvetli yağış hayatı felç etti: Dereler taştı, evleri su bastı

İlçede dün öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak sonrası dereler taştı. Kent merkezine ulaşan sel, su baskınlarına yol açtı.

VATANDAŞLAR İŞ MAKİNELERİ YARDIMIYLA KURTARILDI

Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla, vatandaşlara evlerinden çıkmamaları, güvenli yerlerde kalmaları uyarısında bulunuldu. İlçe merkezinde sel nedeniyle bazı araçlar sürüklendi, araçlarda mahsur kalanlar iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.

VATANDAŞLARA UYARI

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merkezdeki bütün köprülerin yıkılmasından dolayı yağmur suları taşkınlara sebep olmuştur, zemin katlar ve arabalara zarar vermektedir. Vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.

İlçede yağış etkisini sürdürüyor.

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Antalya'da kuvvetli yağış hayatı felç etti: Dereler taştı, evleri su bastı
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