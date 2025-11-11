Antalya’da magandalar kameraya yakalandı: Driftin cezası 46 bin lira!

Akılalmaz olay Antalya'nın Manavgat ilçesinde sanayi sitesinde meydana geldi. Sanayi Camii karşısında 2002 ve 2007 sokakların kesiştiği noktada drift atıldığı ihbarı üzerine bölgeye giden Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde iki otomobilin asfalt üzerinde daireler çizerek drift yaptığı tespit edildi.