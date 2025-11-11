Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da magandalar kameraya yakalandı: Driftin cezası 46 bin lira!
Antalya’nın Manavgat ilçesi Sanayi Sitesi’nde gece saatlerinde drift yaparak çevreyi rahatsız eden 2 otomobilden birine, plakası üzerinden 46 bin 390 TL para cezası uygulandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Akılalmaz olay Antalya'nın Manavgat ilçesinde sanayi sitesinde meydana geldi. Sanayi Camii karşısında 2002 ve 2007 sokakların kesiştiği noktada drift atıldığı ihbarı üzerine bölgeye giden Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde iki otomobilin asfalt üzerinde daireler çizerek drift yaptığı tespit edildi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Ekipler, drift yapan araçlardan birine plakası üzerinden cezai işlem uygularken, diğer otomobilin plakasının tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Öte yandan, otomobillerin lastiklerini yakarak oluşturdukları dumanlı daireler, iş yeri güvenlik kameralarına saniye saniyesine yansıdı.

