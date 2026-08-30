Antalya’da orman yangını!

Düzağaç Mahallesi Ayrancı mevkisindeki yayla alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine sevk edilen 3 uçak, 15 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinesi ve 350 personelle yoğun çam ağaçlarının bulunduğu bölgede etkili olan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
"YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ"
Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen yangının enerjisinin, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle düşürüldüğünü bildirdi.