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Giriş Tarihi: 30.08.2026 21:52

Antalya’da orman yangını!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin yoğun müdahaleleri sonucu yangının enerjisinin düşürüldüğü bildirilirken, Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

AA Yaşam
Antalya’da orman yangını!
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Düzağaç Mahallesi Ayrancı mevkisindeki yayla alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine sevk edilen 3 uçak, 15 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinesi ve 350 personelle yoğun çam ağaçlarının bulunduğu bölgede etkili olan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Yangın söndürme çalışmalarına destek olmak isteyen Düzağaç, Burmahan ve çevre mahallelerden vatandaşlar da otomobil ve traktörleriyle bölgeye gitti.

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"YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ"

Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen yangının enerjisinin, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle düşürüldüğünü bildirdi.

Açıklamada, "Yangını tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#ANTALYA #MANAVGAT #ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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Antalya’da orman yangını!
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