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Giriş Tarihi: 2.07.2026 09:26

Antalya'da otel yangını! Konaklayan misafirler tedbir amaçlı tahliye edildi: Yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 yıldızlı bir otelin çatı katında gece saatlerinde çıkan yangın korkuttu. Olayda yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, otelde konaklayan misafirler tedbir amacıyla tahliye edildi.

İHA Yaşam
Antalya’da otel yangını! Konaklayan misafirler tedbir amaçlı tahliye edildi: Yangın kontrol altına alındı
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Yangın, saat 00.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Tokuş Caddesi üzerinde bulunan 3 yıldızlı bir otelin çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otelin çatı bölümünden yükselen dumanları ve alevleri fark eden otel görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

OTELDE BULUNANLAR TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Alanya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibi, polis, sağlık ekipleri ve AFAD personeli sevk edildi. Otelde bulunan yerli ve yabancı turistler ile personel, ekiplerin yönlendirmesi doğrultusunda kısa sürede güvenli şekilde tahliye edildi. Tahliye sırasında herhangi bir panik yaşanmaması için polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olması muhtemel bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi.

Alanya'da otelin çatı katında yangın çıktı | Video

YANGIN KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, çatı katını saran alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat devam eden çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

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YANGININ ÇIKIŞ NEDENİYLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Ekipler, yangının yeniden başlamaması için çatı bölümünde uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında dumandan etkilenen ya da yaralanan kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, otelin çatı katında ciddi ölçüde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ve polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ALANYA #ANTALYA

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Antalya'da otel yangını! Konaklayan misafirler tedbir amaçlı tahliye edildi: Yangın kontrol altına alındı
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