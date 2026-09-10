Antalya’da sahipsiz kamyonet ekipleri alarma geçirdi: Gerçek ise bambaşka çıktı!

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Bir kaza yaşanmaması için trafik ekipleri kamyoneti yediemin otoparkına çektirmek için çekici çağırdı. Trafik ekipleri çekicinin gelmesini beklerken, mazot bidonuyla gelen araç sürücüsü yaklaşık 50 metre geride yakıtının bittiğini, kavşağa kadar iterek getirdiğini ve yakıt almak için yürüyerek Sorgun Bulvarı'nda bulunan akaryakıt istasyonuna gidip geldiğini söyledi. Trafik Polislerinin böyle bir durumda 112'ye ihbarda bulunup yardım istemesi gerektiği yönünde nasihatinin ardından araç sürücüsü kamyonete binerek uzaklaştı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör