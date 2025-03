Antalya’da satırlı vahşet! Hemşire eşine kabusu yaşattı! Henüz 2 aylık evlilerdi...

Korkunç cinayet Kepez ilçesinde meydana geldi. Karı-koca aynı özel bir hastanede görev yapan Sevcan Demir Can ile eşi Halit Can gece tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

AYNI BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

Kavgada Sevcan Demir Can bıçakla eşine saldırdı. Boğazından yaralanan Halit Can, bıçağı eşinin elinden aldı. Kavganın devam etmesi üzerine eşini göğsünden bıçakladı. Hemşire kanlar içinde yere yığıldı. Halit Can durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.