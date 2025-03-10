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Giriş Tarihi: 10.3.2025 12:40 Son Güncelleme: 10.3.2025 12:43

Antalya'da satırlı vahşet! Hemşire eşine kabusu yaşattı! Henüz 2 aylık evlilerdi...

Antalya’da 26 yaşındaki Halit Can Sakman, iki ay önce evlendiği eşi Sevcan Demir Sakman’ı satırla öldürdü ardından da satırı boğazının üstüne koyduğu öğrenildi. Öte yandan tartışma sebebi duyanlara yok artık dedirtirken cani koca Sakman, polis ekiplerine teslim oldu.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da satırlı vahşet! Hemşire eşine kabusu yaşattı! Henüz 2 aylık evlilerdi...

Korkunç cinayet Kepez ilçesinde meydana geldi. Karı-koca aynı özel bir hastanede görev yapan Sevcan Demir Can ile eşi Halit Can gece tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

AYNI BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

Kavgada Sevcan Demir Can bıçakla eşine saldırdı. Boğazından yaralanan Halit Can, bıçağı eşinin elinden aldı. Kavganın devam etmesi üzerine eşini göğsünden bıçakladı. Hemşire kanlar içinde yere yığıldı. Halit Can durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Sevcan demir Can'ın hayıtın kaybettiğini belirledi. Talihsiz hemşirenin boynundan bileğinden ve göğsünden ve sırtından 12 kez bıçaklandığı belirlendi. Boğazından yaralanan Halit Can ise hastaneye kaldırıldı.

Cinayet zanlısı hemşire Halit Can'ın hayati tehlikesinin olmadığını bildirdi. Polise ifade veren ve gözetim altında olan Halit Can tartışmanın maddiyat yüzünden çıktığını ve cinayetle sonuçlandığını söyledi.

CENAZESİ İSKENDERUN'A GİDECEK

Acı haberi alan Sevcan Demir Can'ın yakınları Antalya'ya koştu. Sabah saatlerinde Antalya Adli Tıp Kurumu önünde büyük üzüntü yaşadığı görülen Ünay, "Nasıl dayanacağım, delik deşik etmiş yavrumu" diye feryat etden anne, yakınlarını yardımı ile ayakta durabildi.

Calıştıkları özel hastanedeki meslektaşları ise, "İkisi de çok iyi insandı" diyerek üzüntülerine bildirdi. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsini ardından hemşire Sevcan Demir Can'ın cenazesinin Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Hastanede tedavisi süren cinayet zanlısı Halit can'ın ise tedavisini ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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Antalya'da satırlı vahşet! Hemşire eşine kabusu yaşattı! Henüz 2 aylık evlilerdi...
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