Antalya’da satırlı vahşet! Hemşire eşine kabusu yaşattı! Henüz 2 aylık evlilerdi...

Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Sevcan demir Can'ın hayıtın kaybettiğini belirledi. Talihsiz hemşirenin boynundan bileğinden ve göğsünden ve sırtından 12 kez bıçaklandığı belirlendi. Boğazından yaralanan Halit Can ise hastaneye kaldırıldı.