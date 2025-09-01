Antalya'da serinlemek için ırmağa giren Cüneyt Akkanat'tan kötü haber: Kurtarılamadı!

Acı olay, saat 18.00 sıralarında Sarıabalı Mahallesi Şahin Tepesi piknik alanında meydana geldi. Cüneyt Akkanat'ın pastacılık yaptığı belirtildi. İki arkadaşıyla birlikte piknik yapmak için bölgeye gelen Akkanat, serinlemek amacıyla Köprüçay Irmağı'na girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan gence görenler yardımcı olmak istedi ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Piknik alanında görevli zabıta memuru Ahmet Seçim, ırmağa girip Akkanat'ı karaya çıkardı.
Zabıta memuru Ahmet Seçim, "İhbar üzerine olay yerine geldik. Daha önce dalış tecrübemiz ve bölgeye hakim olduğumuz olduğu için tanıklardan aldığımız bilgiler doğrultusunda ırmağa girdik. Boğulmak üzere olan kişiyi sudan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim ettik" dedi.
Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra genci Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Akkanat, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akkanat'ın cansız bedeni, morga götürüldü.
Serik’te ırmağa girip boğuldu | Video