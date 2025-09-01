Antalya'da serinlemek için ırmağa giren Cüneyt Akkanat'tan kötü haber: Kurtarılamadı!

Acı olay, saat 18.00 sıralarında Sarıabalı Mahallesi Şahin Tepesi piknik alanında meydana geldi. Cüneyt Akkanat'ın pastacılık yaptığı belirtildi. İki arkadaşıyla birlikte piknik yapmak için bölgeye gelen Akkanat, serinlemek amacıyla Köprüçay Irmağı'na girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan gence görenler yardımcı olmak istedi ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Piknik alanında görevli zabıta memuru Ahmet Seçim, ırmağa girip Akkanat'ı karaya çıkardı.