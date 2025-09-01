Serik’te ırmağa girip boğuldu | Video 01.09.2025 | 09:38 Antalya’nın Serik ilçesinde serinlemek için ırmağa giren Cüneyt Akkanat, boğularak hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 18.00 sıralarında Sarıabalı Mahallesi Şahin Tepesi piknik alanında meydana geldi. İki arkadaşıyla birlikte piknik yapmak için bölgeye gelen Cüneyt Akkanat, serinlemek amacıyla Köprüçay Irmağı'na girdi. Bir süre sonra Akkanat'ın suda çırpındığını görenler yardımcı olmak istedi ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Piknik alanında görevli zabıta memuru Ahmet Seçim, ırmağa girip Akkanat'ı karaya çıkardı. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra genci Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Akkanat, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akkanat'ın cansız bedeni, morga götürüldü.

Zabıta memuru Ahmet Seçim, "İhbar üzerine olay yerine geldik. Daha önce dalış tecrübemiz ve bölgeye hakim olduğumuz olduğu için tanıklardan aldığımız bilgiler doğrultusunda ırmağa girdik. Boğulmak üzere olan kişiyi sudan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim ettik" dedi. Cüneyt Akkanat'ın pastacılık yaptığı belirtildi.