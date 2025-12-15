Antalya’da sokak ortasında dehşet: Husumetlileriyle karşılaşan genç bıçaklandı!

Dehşete düşüren olay, dün akşam saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi ile Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye, cadde üzerinde bulunan tramvay durağında beklemekte olan Samet K., daha önceden aralarında husumet bulunan S.A. ile karşılaştı. Samet K. ile tartışmaya başlayan S.A. üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak gence saldırdı.