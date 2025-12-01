Antalya’da tekneler yıldırım düşmesi sonucu yaralandı

Konyaaltı ilçesi Balıkçı Barınağı'nda önceki gece 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, etkisini gösteren şiddetli yağış ve fırtına sırasında barınakta bağlı bulunan Deniz –Enes isimli tekneye yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle teknede yangın çıkarken, kısa sürede büyüyen alevler hemen bitişiğinde bulunan diğer balıkçı teknelerine sıçradı. Yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri karaya çekili bulunan diğer tekneler nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekerken yaklaşık 45 dakikalık müdahalenin ardından yangın tamamen söndürüldü.

10 MİLYON LİRALIK ZARAR VAR

Deniz – Enes isimli teknenin sahibi Halil Bulanık, yangında 10 milyon liralık zarar oluştuğunu söyledi. Yangını kendisine saat 23.30 sıralarında başka bir balıkçının haber verdiğini belirten tekne sahibi Bulanık, "Ben haber alır almaz Dokuma semtinden aracımla yola çıktı. Yolda gelirken itfaiyeyi aradım. Gelişi güzel tekneler konduğu için itfaiye tam olarak teknelerin yandığı bölgeye girememiş. Ekmek teknelerimiz kül oldu. Sahil Güvenlik yangının nasıl çıktığını araştırıyor." diye konuştu.

Yapılan incelemede tekne yangınının yıldırım düşmesi sonucu çıktığı belirlendi. Tekne sahipleri yangın durumunda bir daha aynı sıkıntının yaşanmaması için acil önlem alınmasını istedi.