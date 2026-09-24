Antalya’da üç aracın karıştığı zincirleme kaza: 15 yaralı

Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkarıldı. Daha sonra ambulanslarla hastaneye götürülen yaralılar tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tedavisi tamamlanan minibüs sürücüsü Mehmet F.Ö. jandarmada tarafından gözaltına alındı.

Çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör