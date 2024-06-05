Antalya’da yangın paniği! Apartman sakinleri sokağa döküldü

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Yangından etkilenen dairelerde ikamet eden vatandaşlar pijamaları ile kendilerini sokağa attı. Yangının ilk başladığı dairenin sahibi olan Fikret Çomakoğlu, yangının kendisinin evde olmadığı sırada başladığını belirterek, "Evde kimse yoktu. Bende camiye gitmiştim. İlk komşular fark etmiş, itfaiye ekipleri gelene kadar kendileri müdahale etmeye çalışmışlar ancak yayılmasına engel olamamışlar" dedi.

Yangından etkilenen en üst katın sahibi olan Mustafa Bağrıyanık isimli vatandaş ise, "Yangın alt katlardan geldi " ifadelerini kullandı. Yanan evlerini gören ve fenalık geçiren yaşlı çift ambulansla ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.