Antalya’daki acı kaza Servet’i hayattan kopardı: Anne ve kardeşlerin feryadı yürek burktu! ‘Abi ölmedin kalk’

'ABİ ÖLMEDİN KALK'

Kız kardeşi Damla, cenaze alınacağı sırada morgun çıkış kapısının demirlerini tutarak "Abi ölmedin kalk, ben şimdi ne yapacağım" diye feryat etti. Annesi ise "Gitti kuzum, yandı ciğerim, oğlum" diyerek, gözyaşı döktü. İşlemlerin ardından Alkış'ın cansız bedeni, defnedilmek üzere Isparta'nın Gelendost ilçesi Madenli köyüne götürüldü.