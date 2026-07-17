Antalya’daki bu görüntüler pes dedirtti: Vakaya giden itfaiyeye yol vermedi!

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekibi, ihbar üzerine dün Değirmendere Mahallesi'nde bir kazaya müdahale etmek üzere yola çıktı. İtfaiye aracı, Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı'na geldiğinde, 34 ZP 6976 plakalı otomobilin kimliği öğrenilemeyen sürücüsünün yol vermemesi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. İtfaiye ekibi tarafından sirenle yapılan ikazlara aldırmayan sürücü otomobiliyle yolun sol şeridinden ilerlemeye devam etti.