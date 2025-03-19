Antalya’daki evlat vahşetinde korkunç detaylar: Baba Oğuzhan’ı eve alma!

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Oğuzhan Akyol'un emniyetteki ifadesinde, "Babamla aramızda tartışma vardı. Bunun sebebi de küçüklükten bu yana bana uyguladığı tacizler. Olaydan 1 gün önce babamla görüşüp, konuşmak istediğimi söylemiştim. Olay günü de babamla konuşmak için eve gittim. Tartıştık, sadece kavga ettik sonra evden çıktım. Ancak cinayeti ben işlemedim, ne olduğunu bilmiyorum" dediği öğrenildi. Akyol, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.