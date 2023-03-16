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Giriş Tarihi: 17.3.2023

Antalya’daki obruk akvaryuma döndü

Antalya’daki obruk akvaryuma döndü
Antalya'da Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi'ndeki içi tatlı suyla dolu 35 metre derinlikteki obrukta, birçok tatlı su canlısının yaşadığı ortaya çıktı. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, obruğa öğrencileriyle birlikte daldı. Gökoğlu, obruğun içinde Antalya'ya endemik çiçek balığı, yılan balığı, tatlı su karidesi, tatlı su kaplumbağası ve kurbağayı görüntüledi. Gökoğlu, "Su çok berrak ve temiz. Fakat burayı insanlar çöplük gibi kullanmış. 1980'lerde kamyonlarla doldurup kapatmaya çalışmışlar" dedi.

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Antalya’daki obruk akvaryuma döndü
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