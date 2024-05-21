Antalya’daki teleferik kazasında Büyükşehir’in ihmaller zinciri: Uzaktan denetimle muayene kontrolü

Antalya'da 12 Nisan'da bir kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin valiliğin hazırladığı ön inceleme raporu açıklandı. Teleferik işletme tesisinin bakımının Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce yaptırılması gerekirken, işin kiracıya yüklendiği belirlendi. 2020-2024 yılları arasında belediyenin iki ayrı şirket ile yaptığı teleferik ağır bakım ve onarım sözleşmelerine konu hizmet alımlarının muayene ve kabullerini yapacak komisyonun işin uzmanlarından oluşmadığı belirlendi. İstasyonları ve hatta yapılan işleri yerinde incelemesi gereken komisyonun, muayene kabul tutanaklarını, işin tamamlandığı gün ya da bir gün sonra düzenlediği, teleferik hattının büyüklüğü dikkate alındığında bu süre içinde usule uygun muayene kabulünün mümkün olmadığı değerlendirildi. Komisyonun uzaktan denetim yaparak teleferiğin sorunsuz çalıştığını raporladığı öğrenildi.