Anten tamiri ölümle bitti

Giriş Tarihi: 31.10.2025 17:51 Son Güncelleme: 31.10.2025 19:30

Burdur’da çatıda televizyon anteni tamir eden Ramazan Evcil (61) çatıdan düşerek hayatını kaybetti.

Merkez Özgür mahallesi Tabak sokak üzerinde meydana gelen olayda bir apartmanın çatısında televizyon anteni tamir etmek isteyen esnaf Ramazan Evcil, henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gürültüyü duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından deponun kapısı açılırken içeriye giren ekipler Evcil'in cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından Evcil'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

