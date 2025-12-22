Antik Çağ’a ait mozaik bulundu

Hatay'da, depremde yıkılan bir binanın enkazının kaldırıldığı alanda yapılan temel kazısında bulunan Geç Antik Çağ'a ait Grekçe yazıtlı taban mozaiği gün yüzüne çıkarıldı. Hatay Arkeoloji Müzesi Başkanlığı'nca mart ayında başlatılan kazılarda, 3 farklı alanda taban mozaikleri ortaya çıkarılrı. 17,5 metre uzunluğunda, üzerinde Grekçe yazıt bulunan milattan sonra 5. ve 6. yüzyıla tarihlenen Geç Antik Çağ'a ait geometrik desenli taban mozaiği bulundu.

MÜZEYE TAŞINACAK

Çalışmaların 2 arkeolog ve 8 işçiyle sürdüğünü belirten Arkeolog Ozan Demir, "Üzerinde dönem tamiratı olduğunu görüyoruz. 2026'da mozaiğin müzeye taşınması gerçekleşecek. Alanın diğer bölümlerinde de mimari dokunun ayağa kaldırılması ve arkeolojik verilerin gün yüzüne çıkarılması çalışmaları devam edecek. Mozaikler normal şartlarda herkesin evinde bulunabilen bir şey değil. Bu yüzden statüsü yüksek birinin konutu diyebiliriz" diye konuştu.