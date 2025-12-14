Antik kente koruma zırhı

Dünyada ayakta kalabilen az sayıdaki antik Roma kentlerinden biri olan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde de yer alan Kütahya'daki 2 bin yıllık Aizonai Antik Kenti, olası bir depremde yıkılmadan ayakta kalabilmesi için güçlendirilerek restore ediliyor. Uzmanlar Zeus tapınağı, dünyanın ilk borsası, amfitiyatro, stadyum, halen ulaşım sağlanan 2 bin yıllık antik köprü gibi nadide eserlerin gelecek kuşaklara aktarılması için zamanla yarışıyor. Kütahya Valisi Musa Işın, restorasyon çalışmalarının artarak devam edeceğini söylerken, Kazı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun "Bu kültür mirasının depremde yıkılmaması için gerekeni yapıyoruz" dedi.