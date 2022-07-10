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Giriş Tarihi: 10.7.2022 10:42 Son Güncelleme: 10.7.2022 10:57

Antika eşyaları çalıp kaçtı… Kolundaki bileklik yakalattı…

İstanbul’da girdiği bir adresten antika eşyalar çalan hırsız, kolundaki bileklikten yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Antika eşyaları çalıp kaçtı… Kolundaki bileklik yakalattı…

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; İnönü Mahallesi'nde bulunan bir ikamet adresinden antika eşyaların çalınması üzerine inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Hırsızın adrese tırmanarak camdan girdiği ve ardından sokağa atlayarak olay yerinden uzaklaştığı ve kaçtığı tespit edildi. Hırsızın başında şapka, kolunda ise bileklik olduğu belirlendi. C.K., aynı mahallede Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından kolundaki bileklikten yakalanarak gözaltına alındı. "Evden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen C.K. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Antika eşyaları çalıp kaçtı… Kolundaki bileklik yakalattı…
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