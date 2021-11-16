Anzer Balı coğrafi işaretiyle satışa çıktı

Rize'nin Anzer yaylasında üretilen Anzer balı yapılan başvuru sonucunda 2021 yılının başlarında coğrafi işaret almaya layık görüldü. 2021 itibariyle coğrafi işaretine kavuşan Anzer balı hem yurt içinden, hem yurt dışından yoğun talep görüyor. Geçtiğimiz iki yılda herhangi bir zammın yapılmadığı Anzer balı, üst üste 2 yıl boyunca bin liradan satıldı. Bu yıl hava koşullarının olumsuz ilerlemesi sebebiyle üreticiler zorluk yaşadı. Bal rekoltesinin düşmesiyle üreticilerin de yaptığı masraflar göz önüne alınarak Anzer balının kilogram fiyatı bin 200 TL olarak belirlendi. Hacettepe Üniversitesi'nde teste tabi tutulan Anzer balı numuneleri, testten sonra onaylanarak satışa hazır hale geldi.

Anzer balının bu yıl ilk kez coğrafi işaretle satışa çıkacağını belirten Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz "Bu yıl ilk defa Anzer balına coğrafi tescil konuldu. Bu coğrafi tescili Rize il tarım müdürlüğünce ve kooperatiflerimizin girişimleriyle beraber coğrafi tescili 2021 yılında konulmuştur. Bu yıl Anzer ballarımızı ilk defa coğrafi tescilli ürün olarak satacağız. Tabii ki bu 2021 yılı sezonu içerisinde Anzer balı üretimi önceki yıllara oranla düşük geçti diyebiliriz. Çünkü malumunuz hava şartları 2021 yılında yağmurların çok yağmasından dolayı üretim az oldu" dedi.

ANZER BALI HASTALARA İLAÇ OLUYOR

Anzer balının bir şifa kaynağı olduğunun altını çizen Deniz "Şu anda dolumlarımızı yapmış bulunmaktayız. 6 aydır bal satmıyoruz 6 ay boyunca Anzer balına müşterinin talebi yoğundu. Müşterilerin talep neticesinde ürün satışımıza başlamış bulunmaktayız. Burada önceliğimiz hastalarımız yani Anzer balı zaten bir şifa kaynağı olarak kullanılan bir bal. Bu anlamda ilk etapta hasta sırasına göre müşterilerimize bal satışında bulunacağız. Bu seneki Anzer Balı'mızın kilogram fiyatı bin 200 TL" ifadelerini kullandı.

COVİD SALGININDAN DOLAYI ZAM YAPILMADI

Covid salgını sebebiyle 2 yıldır zam Anzer balı'na zam yapılmadığını ifade eden Deniz "Burada 3 çeşit ambalajımız var. 1 kilo, yarım kilo ve 250 gram şeklinde ambalajlarımız var. 250 gramlık Anzer balımızın fiyatı 300 TL, yarım kilo 600 TL ve 1 kilogramı ise bin 200 TL fiyatları belirlendi. Tabii burada şunu da ifade edelim 2-3 yıl öncesinde Anzer balına zaten bir zam yapmamıştık çünkü ülkemizde ve dünyada Covid19 belası vardı. Bu virüs ülkemize de yansıdığından dolayı iki yıl üst üste bir zam yapmadık. Ama bu yıl bulunduğumuz istişarelerle hem üreticimizin adına hem de tabii ki tüketicilerin adına Anzer balına kilogram fiyatını bin 200 TL olarak belirttik" ifadelerini kullandı.