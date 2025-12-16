Haberler Yaşam Haberleri AÖF SINAV SONUÇLARINA GERİ SAYIM! 2025 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 16.12.2025 11:44

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçları için geri sayım başladı. Anadolu üniversitesi tarafından 6-7 Aralık tarihlerinde uygulanan sınavın ardından final sınavları için ön hazırlığını yapmaya başlayan öğrenciler ara sınav sonuç takvimine odaklandı. Peki, 2025-2026 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

2025-2026 eğitim öğretim yılı AÖF sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Açıköğretim programlarında öğrenim gören öğrencilerin katıldığı güz dönemi ara sınavlarının ardından, adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor.Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman ilan edilecek?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF güz dönemi ara sınavları 6-7 Aralık 2025 tarihlerinde tamamlandı. AÖF sınav sonuçları genellikle sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün sonra açıklanıyor.Buna göre; AÖF güz dönemi ara sınav sonuçlarının aralık ayının son haftası itibarıyla erişime açılması bekleniyor.
AÖF sınav sonuçları Anadolu Mobil uygulaması üzerinden ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden sorgulanabilecek.

2025-2026 AÖF SINAV TAKVİMİ

Güz Dönemi Ara Sınavı 06-07 Aralık 2025

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 17-18 Ocak 2026

Bahar Dönemi Ara Sınavı 04-05 Nisan 2026

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 09-10 Mayıs 2026

Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026

AÖF SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden görüntülenecek.

