AÖF SINAV SONUÇLARINA GERİ SAYIM! 2025 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılı AÖF sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Açıköğretim programlarında öğrenim gören öğrencilerin katıldığı güz dönemi ara sınavlarının ardından, adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor.Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman ilan edilecek?
AÖF güz dönemi ara sınavları 6-7 Aralık 2025 tarihlerinde tamamlandı. AÖF sınav sonuçları genellikle sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün sonra açıklanıyor.Buna göre; AÖF güz dönemi ara sınav sonuçlarının aralık ayının son haftası itibarıyla erişime açılması bekleniyor.
AÖF sınav sonuçları Anadolu Mobil uygulaması üzerinden ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden sorgulanabilecek.