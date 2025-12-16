AÖF SINAV SONUÇLARINA GERİ SAYIM! 2025 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılı AÖF sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Açıköğretim programlarında öğrenim gören öğrencilerin katıldığı güz dönemi ara sınavlarının ardından, adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor.Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman ilan edilecek?