AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuç tarihi belli oldu mu?

AÖF öğrencileri için sonuç bekleyişi başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 6-7 Aralık'ta düzenlenen vize sınavlarının ardından, sonuçların hangi tarihte erişime açılacağı merak ediliyor. Final sınavı öncesi sonuç takvimi öğrencilerin gündeminde. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar;