AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sonuç tarihi beli oldu mu?

AÖF öğrencileri için sonuç bekleyişi başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 6-7 Aralık'ta düzenlenen vize sınavlarının ardından, sonuçların hangi tarihte erişime açılacağı merak ediliyor. Final sınavı öncesi sonuç takvimi öğrencilerin gündeminde. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar;
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları genellikle sınav tarihini takip eden 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğreniliyor.
Bu hafta final sınavlarının gerçekleştirileceği düşünüldüğünde vize sonuçlarının önümüzdeki günlerde ilan edilmesi bekleniyor.