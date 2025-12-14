Haberler Yaşam Haberleri AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sonuç tarihi beli oldu mu?
Giriş Tarihi: 14.12.2025 13:32

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sonuç tarihi beli oldu mu?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin 6-7 Aralık’ta gerçekleştirdiği vize sınavlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Final tarihleri yaklaşırken AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu öğrenciler için araştırmaların odağına oturdu. İşte vize sonuç tarihi hakkında fakülteden son açıklamalar.

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sonuç tarihi beli oldu mu?
  • ABONE OL

AÖF öğrencileri için sonuç bekleyişi başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 6-7 Aralık'ta düzenlenen vize sınavlarının ardından, sonuçların hangi tarihte erişime açılacağı merak ediliyor. Final sınavı öncesi sonuç takvimi öğrencilerin gündeminde. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar;

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları genellikle sınav tarihini takip eden 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğreniliyor.

Bu hafta final sınavlarının gerçekleştirileceği düşünüldüğünde vize sonuçlarının önümüzdeki günlerde ilan edilmesi bekleniyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖF sınav sonuçları https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecek. Öğrenciler e-Devlet üzerinden ya da Anadolu Üniversitesi hesabı girişi ile sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.

AÖF SINAV TAKVİMİ

Güz Dönemi Ara Sınavı 06-07 Aralık 2025

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 17-18 Ocak 2026

Bahar Dönemi Ara Sınavı 04-05 Nisan 2026

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 09-10 Mayıs 2026

Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sonuç tarihi beli oldu mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz