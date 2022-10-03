AÖL sınavları ne zaman? MEB 2022 2023 AÖL 1.dönem sınav tarihleri ve sınav takvimi

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB'den yapılan açıklamaya göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de uygulanacak. Sınav e-Sınav olarak gerçekleşecek. Sınavların tam başlama tarihi henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem ilk kayıt ve kayıt yenilemeleri Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi için 22 Ağustos - 23 Eylül tarihleri arasında, Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi için 22 Ağustos - 7 Ekim tarihi tarihleri arasında yapılacak.

Belirtilen tarihlerde çeşitli nedenlerle kayıt işlemlerini yaptıramayan öğrencilerden Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencileri 26 Eylül 2022 tarihinden 30 Eylül 2022 tarihi mesai bitimine kadar; Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi öğrencileri 10 Ekim 2022 tarihinden 14 Ekim 2022 tarihi mesai bitimine kadar kayıt işlemlerini tamamlayabileceklerdir.