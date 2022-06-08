AÖL sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak? 2022 MEB AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi geri sayımı sürüyor. Açıktan liseyi bitirmek isteyenler ders seçimi ve kayıt yenileme işlemlerini tamamladı. Şimdi ise gözler Açık öğretim lisesi 2021-2022 3. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı, online mı yoksa yüz yüze olup olmayacağına çevrildi. Öte yandan sınav yerleri birkaç gün öncesinde açıklanıyor. Peki AÖL sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak? 2022 MEB AÖL 3.dönem sınav tarihleri ve sınav takvimi