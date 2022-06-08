AÖL sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak? 2022 MEB AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi geri sayımı sürüyor. Açıktan liseyi bitirmek isteyenler ders seçimi ve kayıt yenileme işlemlerini tamamladı. Şimdi ise gözler Açık öğretim lisesi 2021-2022 3. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı, online mı yoksa yüz yüze olup olmayacağına çevrildi. Öte yandan sınav yerleri birkaç gün öncesinde açıklanıyor. Peki AÖL sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak? 2022 MEB AÖL 3.dönem sınav tarihleri ve sınav takvimi
AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi son günlerde epey araştırılmaya başlandı. MEB Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre AÖL 3. dönem sınavları Temmuz ayında gerçekleştirilecek. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav yerleri yakın zamanda açıklanacak. Haberimizde, AÖL sınav tarihlerine ve sınav takvimine ulaşabilirsiniz.
MEB 2022 sınav takviminde yer alan bilgilere göre Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem Sınavı temmuz ayında gerçekleşecek. e-Sınav olarak yapılacak olan sınavın kesin tarihi ilerleyen haftalarda açıklanacak.
Sınavların ertelenmesi veya tarihin değişmesiyle ilgili yetkililer resmi bir açıklamada bulunmamaktadır. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...
Konuyla ilgili AÖL'den yapılan açıklama şu şekilde;
Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.
Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarıda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.