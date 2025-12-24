Haberler Yaşam Haberleri AÖL SORULARI VE CEVAPLARI 2025: MEB Açık Lise 1. Dönem sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 24.12.2025 12:44

MEB Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavlarına katılan binlerce öğrenci, gözünü soru ve cevap anahtarının yayımlanacağı duyuruya çevirdi. 2025 yılı sınav sürecinde en çok merak edilen konuların başında, sınav soruları ve cevaplarının ne zaman erişime açılacağı geliyor. AÖL soruları ve cevap anahtarının bugün yayımlanması beklenirken, öğrenciler MEB’den gelecek resmi açıklamayı yakından takip ediyor.

Açık Lise 1. dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından adaylar, doğru ve yanlışlarını kontrol edebilmek için soru kitapçıkları ve cevap anahtarına odaklandı. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurularına çevrilmiş durumda. Peki, MEB Açık Lise 1. Dönem sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı?

AÖL 1. DÖNEM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde üç oturum halinde düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, AÖL 1. dönem sınav soruları ve cevap anahtarları, 24 Aralık 2025 Çarşamba (bugün) yayımlanacak.

AÖL SORULARI VE CEVAPLARI NASIL VE NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

AÖL 1. dönem soruları ve cevapları, https://www.meb.gov.tr veya https://odsgm.meb.gov.tr adresleri üzerinden görüntülenebilecek.

AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takvimine göre AÖL 1. dönem sınav sonuçları, 20 Ocak 2026 tarihinde erişime açılacak.

Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

