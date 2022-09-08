Apple kullanıcılarına müjde! Uzun bir süredir beklenen iPhone 14 ailesi resmi lansman ile tanıtıldı. Türkiye'deki fiyatları binlerce kullanıcı tarafından araştırılırken "iPhone 14 fiyatı ne kadar oldu? iPhone 14 Türkiye'ye ne zaman gelecek?" gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Lansman tanıtımında dikkat çeken bir detay ise "Mini" kaldırılırken sadece plus ve pro modelleri üretilecek. Peki; iPhone 14 fiyatı ne kadar oldu? İşte iPhone 14 Pro Max, Pro ve Plus özellikleri, renkleri ve diğer detaylar.
iPHONE MİNİ KALDIRILDI
iPhone mini sevenlere Apple'dan kötü haber geldi. Teknoloji devi, iPhone mininin satışlarının istenen seviyelerde olmadığı gerekçesiyle kaldırıldığını açıkladı. Şirket artık sadece iPhone 14 ve iPhone 14 Plus ile Pro modelleri üretecek.
ÖN KAMERADA İLK KEZ OTO-FOKUS ÖZELLİĞİ
Apple'ın merakla beklenen iPhone 14'ü de lansmanda yerini aldı. iPhone 14'te ön kamerada ilk kez oto-fokus özelliği kullanıldı.
SİM KARTA VEDA
İphone 14 ve 14 Plus'ta A15 çip kullanıldı. Apple'ın tanıttığı bu akıllı telefonlarda artık sim kart kullanılmayacak. Türkiye'de bu özelliğin olması beklenmiyor.
iPhone 14 ve 14 Plus'ın ön kamerası 12 megapiksel ve f/1.9 olacak. iPhone 14 6.1 inç büyüklüğünde 90 hz ekrana sahip. iPhone 14 Plus ise 6.7 inçlik bir ekrana sahip olacak.
ŞEBEKE ÇEKMESE DE ÇAĞRI YAPILABİLECEK
Telefonlarda acil durumlar için uydu bağlantılı yardım çağırma ozelliği de bulunuyor. Şebeke çekmese dahi acil yardım çağrısı yapılacak.
iPHONE 14 ABD SATIŞ FİYATI
iPhone 14, ABD'de 799 dolardan, 14 Plus ise 899 dolardan satışa sunulacak. iPhone 14'ler 9 Eylül'den itibaren ön satışa sunulacak.
iPHONE 14 PRO VE PRO MAX
iPhone 14 Pro ve Pro Max, A16 bionic çiple geliyor. Bu cihaz 6 çekirdekli bir CPU'ya sahip olacak.
iPhone 14 Pro'da 48 MP'lik bir ana kamera bulunuyor. Pro'da Always on Display özelliği bulunacak. Bu özellik Android cihazlarda uzun süredir bulunuyordu.
iPhone 14 Pro 6.1 inçlik ekrana sahip olacak.
iPhone 14 Pro Max'te ise 6.7 inçlik bir ekran kullanıldı.
Yani 14 ailesinde artık sadece 2 farklı boyutta ekran var. Cihazların teknik özellikleri ise ekran büyüklüğüne göre değişecek.
iPhone 14 Pro'nun başlangıç fiyatı 999 dolar olurken, iPhone 14 Pro Max'ın ise 1099 dolar olarak belirlendi.
YENİ iPHONE'LAR TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?
iPhone 14, iPhone 14 Plus ve iPhone 14 Pro Türkiye'de 16 Eylül'de ön satışa çıkacak. Cihazlar 23 Eylül'den itibaren teslim edilecek. Ancak iPhone 14 Pro Max'in ön sipariş ve dağıtım tarihleri belli değil.