Apple kullanıcılarına müjde! Uzun bir süredir beklenen iPhone 14 ailesi resmi lansman ile tanıtıldı. Türkiye'deki fiyatları binlerce kullanıcı tarafından araştırılırken "iPhone 14 fiyatı ne kadar oldu? iPhone 14 Türkiye'ye ne zaman gelecek?" gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Lansman tanıtımında dikkat çeken bir detay ise "Mini" kaldırılırken sadece plus ve pro modelleri üretilecek. Peki; iPhone 14 fiyatı ne kadar oldu? İşte iPhone 14 Pro Max, Pro ve Plus özellikleri, renkleri ve diğer detaylar.